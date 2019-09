Kim Kardashian revela que tiene lupus y artritis reumatoide

No es la primera vez que Kim Kardashian habla en televisión sobre sus problemas de salud, ya había comentado sobre su enfermedad en la piel.

Esta vez la empresaria comentó el programa de televisión "Keepin' Up With The Kardashians" que es positivo en lupus tras practicarse un test de anticuerpos.

Pero hace un tiempo Kim había revelado que tenía síntomas relacionados con la artritis, "Me he sentido cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando".

En el programa el doctor de la familia Kardashian confirmó que los análisis de sangre revelaron anticuerpos asociados con el lupus y la artritis reumatoide, una noticia que deprimió a empresaria.