Este es el exparticipante del Desafío que ahora "da mucho amor"

Estibens Julio Blanco, participante del Desafío 2011, declaró en televisión nacional que ahora comparte en sus redes sociales contenidos eróticos, pues desde hace un tiempo tomó la decisión de volverse trabajador sexual.

En el programa, Estibens afirmó "Siempre me ha gustado trabajar mi cuerpo, siempre fui deportista, y siempre aparecen este tipo de propuestas como que 'ven, yo quiero estar contigo; quiero hacer algo contigo' y como que 'ven, por qué no haces 'stripper', por qué no me haces un show de esto'...”. Desde entonces, se inscribió en un sitio web para adultos recibiendo propuestas.

Incluso, también contó que actualmente está en una relación con otro hombre que lo ayuda a liberarse de todos los estigmas sociales.

En cuanto a su sexualidad, el exparticipante contó que se declara 'pansexual' pues, así como ha tenido relaciones con mujeres, lo ha hecho con hombres y trans.