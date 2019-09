Roglic: "no me vi involucrado en la caída, aunque sí saqué el pedal"

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), líder de la Vuelta 2019, espera para el domingo, en la primera de las dos etapas seguidas asturianas de alta montaña, "ataques desde el principio" de sus rivales y "una carrera súper rápida".

"Probablemente habrá ataques desde el inicio y una carrera súper rápida en la que el equipo y yo tendremos que estar listos para contrarrestar a los rivales", dijo, desvelando que "no" conoce los puertos de los próximos días.

"No conozco los puertos. He visto los perfiles y me han comentado que el puerto de mañana (el del Acebo) es una subida dura y difícil y que La Cubilla (adonde se llegará el lunes) es el Galibier asturiano. Intentaré afrontar las dos etapas de la mejor manera posible", apuntó.

Sam Bennet se quedó con la victoria; no hubo cambios en la general

Respecto a la etapa de este sábado, explicó que no le afectó, aunque sí le detuvo. "No me vi involucrado en ella y no llegue a caer, aunque sí llegue a sacar el pedal", desveló, asumiendo que "son cosas que ocurren y que sabemos que pueden ocurrir".

"Hay corredores que aprovechan el día de los sprinters para tomar riesgos y los de la general tenemos que intentar estar al margen. Al final se va a muchísima velocidad y los corredores de la general lo que tenemos que hacer es mantenernos concentrados e intentar minimizar los riesgos", resumió.