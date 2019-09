Partido de La U pidió revocar la inscripción de 62 de sus candidatos

El Partido de La U radicó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para revocar la inscripción de 62 de sus candidatos que ya habían sido reportados por la Procuraduría General como inhabilitados. Álvaro Echeverry, secretario general del partido y representante legal aseguró que se trata de personas que solicitaron el aval tres días antes del cierre de inscripciones.

Le puede interesar: CNE revoca 85 candidaturas por estar inhabilitadas

Echeverry afirmó que en ese plazo, las autoridades competentes, como el Ministerio de Interior, la Procuraduría y la Fiscalía no pueden verificar información de los candidatos. “En ese breve tiempo no logran expedir los certificados de ventanilla única que permitan verificar o constatar si el candidato puede estar o no inhabilitado”, dijo.

El secretario general del Partido de La U explicó que permitieron la inscripción de los candidatos pocos días antes de la fecha de cierre para garantizar su participación. Pero ahora, “el partido toma la decisión, como debe ser y para mantener la transparencia del proceso electoral, de solicitarle al CNE la revocatoria de la inscripción de 62 candidatos”, añadió.

Lea también:Así va la implementación del Pacto Político Nacional

De los candidatos que el Partido de La U solicitó revocar el aval, la mayoría están en Santander, Norte de Santander y Cundinamarca. De las 62 inscripciones, 50 son candidatos al Concejo, 10 a edil, 1 diputado y 1 a la Alcaldía.