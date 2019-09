¡Heroína! Salva a casi 100 perros del huracán Dorian

El paso del huracán por las Bahamas destruyó a su paso las viviendas de las familias de estas playas del caribe y causó la muerte de por lo menos cinco habitantes. Sin embargo, en una de las islas de la región, Nassau, una mujer salió al rescate de 97 perros y los mantuvo en su casa hasta que el desastre natural dejó de afectar el área.

A pesar de que la capital de Bahamas no se encontraba dentro de las zonas que más se vieron afectadas por el huracán, Chella Phillips decidió recoger y resguardar en su alojamiento tantos como le fuera posible. Esto implicó una noche llena de arduo trabajo para ella y su hermano, quien la acompañó en esta travesía.

La noche del 2 de septiembre las lluvias causadas por el huracán fueron tan fuertes que el agua empezó a filtrarse a su casa, por lo que ella y su hermano recurrieron a bombas para drenar el agua. Lastimosamente la maquinaria no aguanto más de una hora cuando averías por sobrecalentamiento empezaron a presentarse. Luego de esto tanto Chella como su hermano tuvieron que intentar sacar el agua a baldados infructuosamente.

Además de esto, la heroína de los perros se aseguraba de que siempre tuvieran agua y comida suficiente y mediante cantos y juegos trataba de entretener a los animales para que el ruido del huracán no los espantara. Según su declaración en redes sociales, su hermano solo pudo dormir una hora y ella no pegó el ojo en toda la noche.

Desde que narró su historia en redes sociales, la publicación se volvió viral, dandole a ella y a la fundación de la que hace parte la visibilidad necesaria para conseguir recursos para los animales que cuida. Chella es directora de 'The Voiceless Dogs of Nassau' (Los perros sin voz de Nassau), un refugio que se encarga de recoger y dar en adopción a los caninos de las islas. Este mes su fundraiser (sitio de donaciones) ha alcanzado la meta con creces, pero esperan que los colaboradores no se olviden de las vidas de estos caninos el mes siguiente.