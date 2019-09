¡Prográmese! Los eventos imperdibles del segundo semestre de 2019

FOO FIGHTERS, WEEZER Y TENACIOUS D

1 de octubre, Estadio Nemesio Camacho El Campín

En el concierto de rock más épico del año, 3 súper bandas unen fuerzas para girar el mundo con un mensaje claro: rock and roll all night and party everyday. 3 leyendas de la música mundial se darán cita el próximo 1 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho el Campin de Bogotá en uno de los eventos más importantes de la música en la capital colombiana.

FESTIVAL BEYOND WONDERLAND

9 de noviembre, Parque Salitre Mágico

La primera edición en Colombia de este mágico festival no solo sienta un precedente en la historia de la música electrónica local, sino que también le abrte espacio a un sinfín de sonidos urbanos que permean públicos y generaciones enteras uniéndolas en la fiesta más grande que vivirá la capital este segundo semestre. Con un lineup de lujo entre los que figuran desde Dj Snake, Green Velvet o Diplo, hasta SkyRompiendo, Ghetto Kids, Papá Kumbé, Argüello, Black Mambo o Juan Por Dios promete ser el primer fiestón de uno de los festivales más improtantes del mundo y que llegará el 9 de noviembre a prender Salitre Mágico.

¿Por qué es imperdible?: Además de los actos legendarios y las memorables horas de música, el festival tendrá lugares de entorno multidimensional y tecnología interactiva con juegos de luz y color.

CIRCO DEL SOL – OVO

9 al 26 de octubre, Medellín - Coliseo Iván de Bedout

Cumpliendo 25 años de brindar los shows más importantes y espectaculares del planeta, el Circo del Sol decide celebrar en Medellín uno de sus espectáculos más especiales y el cual más de 5 millones de personas han presenciado alrededor de mundo.

Procedentes de 25 países diferentes, más de 100 personas entre elenco y equipo harán de la experiencia OVO una de las más memorables que vivirá el país este año.

¿Por qué es imperdible?: Porque las primeras boletas se agotaron y nuevas fechas debieron ser agendadas, así que habrá Circo del Sol en la capital antioqueña desde el 9 hasta el 26 de octubre.

BCAPITAL

17 y 18 de octubre, Bogotá

Es el evento disruptivo de la moda colombiana, con sede en la ciudad de Bogotá y que se constituye como un espacio que congrega nuevas formas de expresión, reta las convenciones establecidas, plantéa el diálogo con diferentes formas de crear, sentir, pensar y vivir la moda.

¿Por qué es imperdible?: Porque este año Bcapital y Disney se aliaron para celebrar los 80 años de Marvel Comics y la ciudad se vestirá de héroes.