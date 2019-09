¡Estalló en llanto! Maluma cumplió su sueño de tener un avión privado

Por fin, se le hizo realidad el sueño a Maluma de tener su primer avión privado y compartió su alegría a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"BIENVENIDOS A “ROYALTY AIR” con este avión tocamos la Luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta. Ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran", escribió el cantante en la publicación que no ha parado de recibir comentarios de felicitación y admiración.

Lea también: ¡Como una diva! Recree outfits de Andrea Serna para sus días de playa

Y es que ese fue uno de los sueños que tenía Juan Luis desde que inició su carrera dentro del género urbano. Recordó también que no hay que dejar de soñar. "Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado".

En el video se ve el momento en que mira a su avión y estalla en llanto, abrazándose con varios de sus familiares.

Lea también: Video: Joven en Bogotá agrede a su pareja y trata de 'pobre' al taxista

"Este es mi legado, inspirar y demostrar que LOS SUEÑOS SI SE HACEN REALIDAD!!" puntualizó el artista.