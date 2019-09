'Maritza', de Orange is the New Black, está en Colombia

La reconocida actriz de la serie Orange is the New Black, Diane Guerrero, ha decidido viajar a Colombia, que es el país de sus padres.

Para la actriz viajar a Colombia no ha sido sencillo, pues le recuerda los momentos difíciles de su adolescencia al ser separada de sus padres. Sin embargo, en este momento se encuentra disfrutando de la capital, de agua panela con queso, la Plaza de Bolívar y aguacates, tal como se puede notar en sus historias de Instagram.

Guerrero, de origen estadounidense, a los 14 años fue alejada de su familia, debido a que, sus papás tuvieron problemas en E.E.U.U y fueron deportados junto a su hermano, dejando, en aquella época, a la artista sola.

Con motivo de su trauma en la adolescencia, la actriz se ha convertido en los últimos años en defensora de los inmigrantes en su país, tanto así, que en la serie en donde trabaja su personaje pasó por la situación de la deportación.