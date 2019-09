Nace en Colombia nueva tendencia de vivienda de 12 metros cuadrados

Colombia sigue las tendencias mundiales en donde el área privada de la vivienda se vuelve cada vez más pequeña y lo que se encuentran son edificios con espacios suplementarios que son utilizados por estos residentes, que se sienten dentro de un club o en espacios muchos más amplios.

Así lo dio a conocer a Caracol Radio, Andrés Correa, presidente de Fiabci Colombia, que es una organización que representa y afilia a todas las disciplinas inmobiliarias, al explicar que se trata de viviendas de 12 metros cuadrados en donde las personas terminan arrendando el espacio privado y gozan de espacios públicos como salones comunales, squash, algunos proyectos tienen hasta cafetería.

"En el centro de Bogotá ya lo podemos ver y empezó por los espacios estudiantiles en donde se buscaba una vivienda asequible en el arriendo, pero que gozara de espacios públicos para que puedan interactuar entre ellos", afirmó Correa.

Explicó que esta tendencia pasó de los espacios estudiantiles a lo que hoy se llama "coliving", que es una forma donde los residentes buscan compartir un espacio a través de un conjunto de intereses y valores, con un espacio privado más reducido.

Dijo que hay estratificaciones dentro de los mismos proyectos y cada uno es diferente, depende de localización, de salas comunes y varia el precio como de cualquier vivienda.

Por su parte, el gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Antioquía- Medellín, Federico Estrada, consideró que en el sector inmobiliario han tenido unas tendencia en donde empieza aparecer una vivienda con servicios compartidos, es decir lo más parecido a un hotel en donde las personas tienen su habitación, su baño y comparten algunos espacios de descanso, estudio y cocina, que son puntales.

" Es para una demanda muy particular, son personas de paso, estudiantes, todavía no creo que hay familias en esa ocupación, pero sí personas solas que llevan a esta oferta", afirmó estrada.

También consultamos con Walid Moussa, presidente mundial de la Federación internacional de Profesionales Inmobiliarios, quien dijo que este tipo de viviendas de 12 metros en Colombia, empezó en los países Asiáticos, pero el cambio económico y social en la vida en los últimos 10 años, la gente no quiere tener una casa grande porque no puede pagar, pero quiere vivir en la mitad de la ciudad, para evitar los problemas con el tráfico y ya no tiene tiempo para regresar.

Señaló que este tipo de vivienda se pone de moda por el costo del metro cuadrado, el problema de movilidad y la decisión de las personas de vivir solas y cerca de sus trabajos.

Las vivienda de 12 metros se ven en Japón, en Latinoamérica como Argentina, Panamá y en Colombia están ubicadas en Bogotá.