Inversión extrajera directa creció un 24.4% en el primer semestre

A pesar del complejo panorama internacional, la Inversión Extrajera Directa en el primer semestre llegó a US$ 7.273 millones con un crecimiento del 24.24%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, confirmó el Banco de la República.

La distribución por actividad económica de la inversión recibida en este periodo fue la siguiente manera: minería y petróleo con el 40.3%, servicios financieros y empresariales 17.1%, industria manufacturera 14.9%, comercio y hoteles 7.9%, transporte y comunicaciones 7.2%, electricidad 2.0%, y el resto en otros sectores con el 10.6%.

Por inversión extranjera de cartera, entre enero y junio los ingresos totalizaron US$ 1,586 millones. Esto fue resultado de las compras netas de TES en el mercado local por parte de no residentes por US$ 1,322 millones, de los desembolsos netos de títulos de deuda de largo plazo colocados en los mercados internacionales US$ 500 millones, y de las liquidaciones de títulos de renta variable en el mercado local por parte de no residentes de US$ 235 millones.