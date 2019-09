'Supermán' López: "Sigo en la pelea y todavía queda bastante"

Miguel Ángel López (Astana) reconoció que el objetivo con el que partía en la contrarreloj de Pau (Francia) de perder con el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) "menos de dos minutos".

"Me encuentro bastante bien. Mi idea era perder menos de dos minutos, y al final no ha sido posible porque Roglic me ha doblado en la llegada", explicó.

Primoz Roglic barrió en la contrarreloj y es nuevo líder de La Vuelta

A pesar de los dos minutos justos que perdió ante el nuevo maillot rojo de la Vuelta 2019, 'Supermán' aseguró que está "contento porque sigo en la pelea y todavía queda bastante".

Sobre el recorrido afirmó que había sido "bastante duro y por eso fue bonito. Había mucho terreno donde apretar y exigirnos al 100 %".

De los rivales dijo que "tanto Roglic como Tadej Pogacar (UAE Emirates) están fortísimos: estoy seguro de que ambos estarán en la pelea hasta el final".