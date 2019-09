Así reaccionó esta modelo cuando se le soltó el brasier en pleno desfile

A todas las modelos les enseñan, en su paso por las academias, a ser profesionales y seguir en la pasarela sin importar lo que pase, y eso fue lo que le ocurrió a la ex señorita Cúcuta, Lina Daza.

La modelo estaba desfilando en traje de dos piezas cuando de repente su brasier se soltó, haciendo que de inmediato cubriera sus pechos con ambas manos y, como si nada hubiera pasado, seguir desfilando.

Lea también: ¡Más novias así! Joven celebra el cumpleaños de su novio en una buseta

Los asistentes reconocieron ese gesto de profesionalismo y la aplaudieron mientras la joven terminaba su recorrido por la tarima.

El video se hizo viral en Twitter, donde muchos usuarios la felicitaron por seguir modelando a pesar de aquel incómodo momento.

Incluso, la modelo subió a su cuenta de Instagram un video de este momento y la reacción que tuvo. "Se me soltó el bra en medio de la pasarela, mi reacción fue instantánea no dejando atrás la buena actitud que me caracteriza", escribió.