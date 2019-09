Liberalismo pide al Gobierno garantías para la campaña electoral

En el Partido Liberal hay preocupación por los últimos hechos registrados en materia de seguridad en contra de dos de sus candidatos. En primera medida sorprendió el asesinato de Karina García, en el Cauca y por esa razón se rechazó esa acción delincuencial.

Asimismo hay indignación por el secuestro de Tulio Mosquera, que se produjo el pasado 24 de agosto en el departamento del Chocó en una acción de autoría del ELN.

Por esa razón Miguel Ángel Sánchez, secretario general del Partido Liberal, pidió al Gobierno garantías reales para el ejercicio político ya que las condiciones de seguridad en algunas regiones del país son bastante complejas.

“El Partido Liberal rechaza de forma categórica el asesinato de nuestra candidata Karina García, y todos sus acompañantes así como rechazamos el secuestro de Tulio Mosquera en el Chocó. Pedimos al presidente Duque y a los organismos de seguridad del Estado garantías para el Partido Liberal y toda su dirigencia para poder adelantar la campaña con tranquilidad”.

El secretario dijo que los violentos buscan con estas acciones impedir el ejercicio de la política y que la colectividad no se detendrá. “Debemos tener un debate democrático y no en medio de temores, no permitiremos que los violentos nos amedranten”.

Por ahora el Gobierno no se ha pronunciado frente a estas acciones que se presentaron en las últimas horas.