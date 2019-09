Esta fue la noticia falsa que Gustavo Petro publicó en Twitter

No es raro que el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro, publique 'fake news' (noticias falsas), y cuando lo hace las críticas no se hacen esperar.

En esta ocasión Petro publicó en su cuenta de Twitter una foto acompañada de un texto haciendo referencia al bombardeo hecho por el Ejército y donde fueron dados de baja nueve disidentes de la extinta guerrilla de las Farc.

"(...) No solo todos los cuerpos estaban vestidos de civil (...) sino que una de las mujeres estaba en embarazo. Son diez los asesinatos", tuiteó el senador.

Minutos después, usuarios le respondieron que la imagen que estaba publicando no correspondía al bombardeo de los Montes de María. Hasta el ministro de Defensa, Guillermo Botero, lo desmintió.

Esta reflexión debió haberla hecho antes de publicar irresponsablemente unas imágenes que intentan desacreditar las acciones de la Fuerza Pública contra los narcotraficantes.



Le exijo una disculpa al país y a nuestros soldados y policías. #Respetoanuestrafuerzapública https://t.co/sMuLxMw3pT — Guillermo Botero (@GuillermoBotero) August 31, 2019

Resulta que la foto publicada por Petro corresponde a un crimen cometido en Brasil el 22 de agosto del presente año.

El senador tuvo que borrar el trino y publicar otro, retractándose de haber publicado esa imagen. "Hay que re confirmar la validez de las imágenes", escribió.

A pesar de eso, muchos seguidores no le perdonaron el error que será incluido en la gruesa lista de 'fake news' publicadas por el ex candidato presidencial.