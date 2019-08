América defiende el liderato en su visita al Once Caldas

El líder de la Liga Águila, América de Cali, visita al Once Caldas de Manizales, el 'blanco blanco' no logra vencer al América desde el año 2011, donde lo derrotó 2-0 por los play-off del Clausura.

Lea también: Prográmese para los partidos de los jugadores de la selección Colombia

El cuadro 'escarlata' llega con 17 puntos y en la parte más alta de la tabla de posiciones del campeonato colombiano, América no sumaba tantos puntos en los primeros 8 partidos de la Liga, tras lograr 21 puntos en el Finalización del año 2005.

Por otro lado, Once Caldas busca revertir la mala racha que tiene frente al América, al que no le puede ganar, como local, desde el año 2011, cuando la 'mechita' descendió a la segunda división del fútbol profesional colombiano.

Le puede interesar: Barcelona empata con Osasuna y genera dudas en la Liga

El 'blanco blanco' de Manizales llega al encuentro con 10 puntos, ubicado en la casilla número 13 de la tabla de posiciones.