¡Se inunda! Maria José Martínez amaneció con “el agua hasta el cuello”

Una laguna se convirtió el apartamento de Maria Jose Martinez luego de que al parecer se rompiera un tubo del acueducto y no bastará con cerrar el registro, pues el agua brotaba por las paredes.

La actriz manifestó su inconformidad a través de Twitter, donde aseguró que desde las 10:00 p.m. contacto a acueducto y siendo las 4:00 a.m. no habían hecho nada.

Martinez agradeció a sus vecinos la colaboración pues algunos se acercaron con sándwich de huevo, tras su percance que completó más de 10 horas.