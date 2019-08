¿A JuanCa le paga Hasbro?

En este episodio los Pantalleros eligen de lanzamiento de la semana el juego de terror "The Dark Pictures: Man Of Medan. En las noticias Hablan de el juego de los olímpicos de Mario y Sonic y su posibilidad de jugar en 2D, JuanCa nos habla de la emoción que siente por volver a "Stris" of Rage en su 4ta edición, Dan sus opiniones de la llegada de Mario Kart a celulares, nos cuentan que andan jugando por estos días. Para escuchar la reseña de Man Of Medan (2:58) los juegos olímpicos de Mario y Sonic (15:00) Streets Of Rage 4 (17:50) Mario Kart Tour (22:46) LuisCa está jugando los juegos de Nintendo Switch Online y Cuphead en Switch, Tota acompaña a la suegra al ginecólogo Y Juanca está jugando el juego de mesa Monopoly de Mario KART y está muy intenso con el tema y creemos que Hasbro le está pagando (28:54) Leemos un par de mensajes de ustedes (35:25) La pregunta para el próximo capítulo es ¿Ha tenido amor platónico dentro de un videojuego? ¿cuál? envía tus respuestas a los comentarios en la parte inferior o también con el #PantallerosELPODCAST en twitter @Pantalleros_ y @Pantalleros en Instagram.

