El anuncio de Iván Márquez es noticia en los medios internacionales

El video difundido a través de Youtube en el que aparecen Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y otros disidentes de las Farc anunciando que retoman las armas le está dando la vuelta al mundo.

Los medios de comunicación que desde hace algunos años han registrado los acuerdos de paz en Colombia y han destacado los avances en el país, ahora ven con preocupación que estas personas proclamen lo que llaman la “segunda Marquetalia”.

En España, la noticia se ha difundido ampliamente. El diario El País retomó el video a pocas horas de su aparición y titula: “El disidente de las Farc Iván Márquez anuncia que retoma las armas en Colombia”. También es registrada en otros importantes medios como ABC y El Mundo, que hablan de una “vuelta a las armas de los exFarc”.

EuropaPress, que es uno de los medios de mayor difusión en ese continente, publicó una nota en la que destaca que Iván Márquez habló de que una supuesta “traición al acuerdo de paz” los llevó a tomar esa decisión.

Reuters titula como “disidentes de las Farc van a lanzar una nueva ofensiva”. Mientras la BBC, habla de que Márquez y otros disidentes anuncian que retoma la lucha armada.

Por su parte, reconocidos corresponsales de los más importantes medios en la región han publicado mensajes a nivel personal. John Lee Anderson, de The New Yorker, escribió en Twitter: “Uribe finalmente ha logrado lo suyo. En Colombia, no habrá paz, sino guerra: Iván Márquez anuncia nuevo levantamiento en armas”.

El corresponsal de The Economist para las Américas, Michael Reid, escribió a través de esa red: “Un golpe al proceso de paz. Los líderes de las Farc, Iván Márquez y Jesús Santrich, dicen que han vuelto a tomar las armas. Ambos están eludiendo los cargos de narcotráfico. Márquez pasó la última parte de la guerra al mando del frente de Caracas ...”.