¿Pautips no se va de YouTube?

La youtuber Paula Galindo, mejor conocida como 'Pautips', hace un día publicó en sus canal de YouTube un largo y conmovedor video en el que se despedía, por un tiempo, de sus fans.

Este video se convirtió en noticia y se llegó a replicar en varios medios. Ahora la youtuber publicó unos videos en su cuenta de Instagram mencionando que hubo una confusión en la conclusión de este video.

“No pensé que fuese a hacer tanto drama todo eso […] Tengo que dar un poco de contexto con este video, porque los medio se están aprovechando y están cambiando completamente mis palabras y esto se está yendo para donde no es”, aclaró Paula en el video.

Pues según Paula, ella mencionaba que, primero ese video lo grabó hace dos meses, segundo que ella decía adiós a California, ya que se iba de este país y que ella ya está en tratamiento y que hasta ya ha subido de peso.

Y continuó diciendo: “Este video lo grabé aproximadamente hace dos meses, cuando todavía estaba en Los Ángeles. No lo había subido porque empecé mi tratamiento y no quería que eso se interpusiera en mi tratamiento, entonces me esperé hasta ahorita para subirlo (…) Fue para que entendieran el contexto de que iba a estar en un tratamiento, y por eso iba a dejar de hacer videos ahí”.

Y concluyó diciendo “Ya llevo un tiempo en el tratamiento, yo en este momento no estoy como estaba en ese momento, inclusive ya me siento mejor de ánimo, estoy aquí con mi familia, he subido de peso y ya voy muy adelantada”.

La conclusión a esto es que se va a tomar una pausa en la realización de sus videos, no se va para siempre de esta plataforma.