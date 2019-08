Esta niña se arrepiente de ser uno de los memes más virales, ¿por qué?

Todo empezó cuando Fabiana Santoro, una niña de 10 años, subió una foto a sus redes sociales durante un viaje a Disneylandia. En la imagen aparece ella sosteniendo una copa de champaña y con una pose de 'diva'.

"Mi padre había alquilado una limusina para llevarnos al hotel y me pidió que posara para las fotografías", explicó Santoro a la BBC.

Lo que ella nunca creyó fue que, diez años después, esa foto se convertiría en uno de los memes más populares y replicados en las redes.

Su imagen se volvió viral por un meme donde, sobre la copa, aparece el texto 'stupid bitch juice' (jugo de perra estúpida) y encima de ella aparece el pronombre personal 'me' (yo).

"Convertirse en un meme no me hizo daño porque no me ridiculizaron por eso", dijo Santoro; pero los problemas empezaron cuando varios sitios empezaron a lucrarse, a ganar dinero con su foto y también cuando la usaron con un lenguaje inapropiado.

"Además de molestarme que se estén lucrando con mi imagen, no me gustó la frase que pusieron porque es irrespetuosa."

Fabiana Santoro, quien ahora tiene 19 años, dijo que emprenderá acciones legales contra las tiendas que han sacado artículos de ropa con su imagen viralizada. Si la justicia falla a sus favor, ella misma venderá las camisetas y el dinero recaudado lo donará a labores benéficas.