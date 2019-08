Chaves: "Desde la quinta etapa se va a ver la condición de cada uno"

El colombiano Esteban Chaves (Mitchelton Scott) dijo este martes que La Vuelta 2019 afronta ahora tres etapas de un nivel de exigencia alto en las que se verá "la condición de cada uno".

Sobre el final en el Observatorio Astronómico de Javalambre de este miércoles, reconoció que no lo conoce, aunque su compañero español Mikel Nieve estuvo allí y les dijo que es "una subida fuerte", por lo que anticipó que deberán ser "conservadores" por lo pronto que llega en el recorrido de la carrera, todavía con otras 16 etapas por delante.

"El recorrido de esta Vuelta es muy duro, con mucho desnivel acumulado todos los días, por eso hay que ser conservadores", manifestó.

Chaves no sabe si podrá reverdecer los laureles que disfrutó en 2015 y 2016 y que por diferentes problemas físicos no ha podido reeditar. "Es difícil saber si estoy a ese nivel, tal vez mañana podamos tener la respuesta", dijo.

Una de las cosas que le da confianza es que en los últimos meses no ha sufrido contratiempos en su preparación. Este año "no he tenido interrupciones desde la Volta a Valencia", destacó.