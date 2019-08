La Equidad recibe a Mineiro en una cita con la historia

La Equidad guardó a sus titulares en la última jornada de la Liga Águila y decidió apostar fuerte por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana, cuando se enfrente este martes al Atlético Mineiro en el duelo de vuelta de los cuartos de final.



Para el partido que se disputará en el estadio El Campín de Bogotá, el conjunto capitalino intentará remontar el 2-1 del encuentro de ida para lograr el acceso a las semifinales del torneo continental en la que ha sido hasta el momento su mejor actuación histórica en competiciones internacionales.



Es por ello que su técnico, Humberto Sierra, decidió que jugadores clave como el centrocampista uruguayo Pablo Lima, el volante Stalin Motta y el portero Diego Novoa descansaran el fin de semana y no disputaran el partido que los "aseguradores" perdieron 2-1 en su visita al Cúcuta Deportivo en la séptima jornada del torneo local



Sin embargo, los bogotanos tendrán una baja sensible: el delantero Ethan González, máximo goleador del equipo en la Sudamericana con tres tantos y quien fue expulsado en el encuentro de ida.



Se prevé que su sustituto sea el también artillero Carlos Peralta, que en lo que va de 2019 ha anotado 13 goles, dos de ellos en la competencia continental.



Los bogotanos también buscarán en este partido revertir el mal momento que viven, pues de los últimos seis partidos que disputaron en todas las competencias perdieron cinco y tan solo empataron uno, con Atlético Nacional en casa el pasado 10 de agosto en la quinta fecha de la liga colombiana.



Pese a ello, los "aseguradores" llegan motivados y, en palabras del uruguayo Lima, disputarán "el partido más importante en la historia de Equidad".

"El secreto del partido va a estar en evitar las transiciones rápidas de ellos y en ataque convertir las oportunidades que tengamos", agregó el centrocampista.



Por su parte, el Atlético Mineiro llegó a Bogotá este lunes tras haber perdido 0-1 con el Bahía en la jornada 16 del torneo brasileño en un duelo en el que, al igual que La Equidad, guardó la base del equipo que se impuso en la ida.



Para el técnico del "Galo", Rodrigo Santana, la altitud de Bogotá, que está ubicada a 2.640 metros sobre el nivel del mar, va a ser un factor a tener en cuenta en el encuentro porque "interfiere bastante en la velocidad de la bola".



"En el momento en que tocas el balón es muy ligero, el problema es cuando te detienes y tomas aire, ahí es donde sientes un poco de falta de oxígeno. Pero creo que teniendo la delantera, la ventaja en el marcador, no nos va a perjudicar mucho", aseveró el estratega.



Se espera que Santana repita el once que ganó la ida, entre el que sobresalen jugadores como el colombiano Yimmi Chará, el ecuatoriano Juan Cazares y el veterano goleador Ricardo Oliveira, de 39 años.



El ganador de esta llave se enfrentará en la semifinales al Colón de Santa Fe, que eliminó en cuartos al Zulia de Venezuela.



- Alineaciones probables:



La Equidad: Diego Novoa; Walmer Pacheco, Danilo Arboleda, Jeíder Riquett, Amaury Torralvo; Pablo Lima, Juan Mahecha, Stalin Motta, David Camacho, Jesús González, y Carlos Peralta. DT: Humberto Sierra.



Atlético Mineiro: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver, Fabio Santos; Elías, Jair, Vinícius Goes, Juan Cazares; Yimmi Chará y Ricardo Oliveira. DT: Rodrigo Santana.



Árbitro: El uruguayo Esteban Ostojich, que estará acompañado por sus compatriotas Gabriel Popovits y Martín Soppi.



Estadio: Nemesio Camacho "El Campín", de Bogotá.



Hora: 19.30 horas