Precluyó proceso contra Freddy Rincon, por pleito con Juan Carlos Henao

Las aspiraciones del exportero del Once Caldas Juan Carlos Henao Valencia, de adelantar un proceso penal contra el exjugador de la Selección Colombia y hoy asistente técnico de Millonarios, Freddy Eusebio Rincón Valencia, quedaron en el limbo.

Un juzgado penal de Manizales avaló la solicitud de la Fiscalía Novena Seccional de precluir la indagación por el supuesto delito de emisión y transferencia ilegal de cheques, entre otras cosas, porque se demoró mucho para denunciar la supuesta irregularidad.

La disputa entre las figuras del fútbol colombiano es por 110 mil dólares, unos $374 millones a precio de ayer. Al parecer, el exvolante de la Selección se los "tumbó" al ahora entrenador de porteros del equipo de Manizales.

"En Brasil también estaba Rincón y a él le entregaron ese dinero de Henao. Quedó de que se los daba en Colombia, pero pasó el tiempo y nada de la plata. Vino y le entregó un cheque por ese valor, de una cuenta en Miami, pero no estaba activa. Henao le reclamó y le reclamó, pero nada. Se apropió de esos recursos. Lo llamamos muchas veces para que compareciera y no lo hizo", explicó el abogado del exportero.

Añadió que le entregaron ese dinero porque en Santos le tenían mucha confianza, por ser serio. Y que la prueba de que sí lo hizo es que luego giró ese cheque de la cuenta de Miami. Rincón Valencia no respondió a las llamadas y mensajes de Whatsapp.

Sin embargo, hace dos años le indicó a LA PATRIA: "No tengo la culpa de que él no sea lo suficientemente hombre. Hablé muchas veces con él y no hicimos ningún compromiso. Además, no le di ningún cheque".

¿Por qué?

El proceso se cerró porque el Artículo 83 del Código Penal (CP) señala que la acción penal prescribirá en un término igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuera privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco años, ni excederá de 20.

Es decir, los hechos se originaron el 28 de mayo de 2006, cuando se emitió el cheque en favor de Henao Valencia. El CP establece penas entre los 16 y 54 meses de cárcel por ese delito. "Se cumplieron algo más de 13 años desde la ocurrencia del hecho, sin que a la fecha se haya llevado a cabo la imputación y mucho menos la acusación. Se superó el tiempo", argumentó el juzgado

Henao tardó más de 11 años en poner en conocimiento formal de la Fiscalía los presuntos hechos cometidos por Rincón. Denunció el 10 de septiembre del 2017, a las 3:34 de la tarde.