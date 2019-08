Corrupción en Salud habría costado en 2018 $1 billón: Procuraduría

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, los focos más grandes de corrupción estarían relacionados con la contratación a dedo, compra y entrega de medicamentos sin requisitos legales, sobrecosto de medicamentos, pago de sobornos, personas en el régimen subsidiado con capacidades de pago y carteles.

"Hoy se dice, según los cálculos, que, en un año como el anterior, el costo de la corrupción en salud, llega prácticamente a un billón de pesos, lo cual supone que el fenómeno va, necesariamente en ascenso", indicó el procurador general, Fernando Carrillo.

Cabe mencionar que uno de los focos que más preocupa al jefe del Ministerio Público, es el sobrecosto de los medicamentos. En el evento aseguró que más del 73% de precios son fijados por los laboratorios y distribuidores, el 24% tienen control por medio de un precio de referencia, y solo el 5% tienen un precio máximo de venta al público.

"Pese al control de precios, ese control no opera en la distribución en la mayoría de las farmacias, es decir, estamos enfrentados a un problema grande, a un problema que no ha tenido solución y que tenemos que enfrentar. Si a eso le suma que, claramente, las sanciones de la salud no son disuasivas en esta materia, estamos hablando de sobrecostos que pueden ir del 800% al 11.600% en materia de medicamentos", mencionó.

Por su parte, Francisco Castellanos de Defensor del Paciente, afirmó que “permitir que sea la industria que fije el precio de los medicamentos, es lesivo para las finanzas de cualquier sector en cualquier país. Lo que se puede hacer es compras centralizadas de medicamentos, pero no solo con los de alto costo, sino con todos”.

Entre tanto, el viceministro de salud, Iván Darío González, señaló que actualmente el Estado trabaja en aumentar la regulación con una nueva lista de precios que incluiría 4 mil nuevos medicamentos, pero, “lo que sí es cierto es que hay unos intereses particulares”.

Esta nueva Ley estaría en publicación y apta para comentarios de las entidades.