¿Será verdad? El verdadero testamento de Michael Jackson estaría perdido

El verdadero testamento de Michael Jackson estaría oculto, así lo dio a conocer, en una rueda de prensa, su exmanager y representante, Raymone K. Bain.

Bain indicó que en caso de que este nuevo documento apareciera, reemplazaría al firmado por el artista en 2002 y que hasta la fecha no se conoce de alguna utilidad de su millonaria fortuna en donaciones de caridad o fundaciones.

"He deseado, he esperado y he rezado para que el testamento de Michael Jackson, fechado el 6 de octubre de 2006, sea encontrado", dijo la ex representante y gerente de Michael Jackson's Company.

Lo que sí pudo asegurar es que próximamente inaugurará una fundación que llevará por nombre MJ Legacy Foundation (Fundación del Legado de Michael Jackson), en las cual se promoverá y defenderá la vida y obra del 'Rey del pop'.

En cuanto al testamento oculto, mencionó que él mismo fue quien lo escondió y que, en vida, fue muy meticuloso y preciso, sobre todo cuando se trataba de manejar su altas sumas de dinero.