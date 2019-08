Ordeñar en los juegos, ¿si o no?

En este episodio los Pantalleros no hablan de ningún lanzamiento y se ponen a jugar con Tota a qúe juego pertenece la canción, Hablan de las actualizaciones en No Man's Sky Beyond, comparten sus impresiones del FIFA Volta, Hablan de lo que se viene para Need For Speed con la nueva entrega HEAT, y hablan de lo que están jugando por estos días.

Le puede interesar: "Es como Harry Potter"

Para escuchar el reto de Tota (3:13) actualizaciones no man´s sky (11:52) FIFA Volta (18:32) Need For Speed HEAT (22:27) Cebolla está jugando Cuphead en Switch, Tota volvió al Grand Theft Auto V, Y Juanca está jugando Ace Combat 7 (26:16) Leemos un par de mensajes de ustedes (32:02)

Escuche también: Somos el geriátrico de Fortnite



Tenemos 2 preguntas para el próximo episodio, envía tus respuestas a los comentarios en la parte inferior o también con el #PantallerosELPODCAST en twitter @Pantalleros_ y @Pantalleros en Instagram.

Preguntas: ¿Ordeñar en los juegos sí o no?? y ¿Cuál juego le ha sacado la leche??

También puedes oírnos en: