¡Miley se defiende! Oficialmente habla sobre su separación

Hace algunos días, la revista People anunció la separación de la cantante Miley Cyrus y el actor Liam Hemsworth, quienes se habían casado en diciembre del año pasado.

La noticia, que no cayó para nada bien entre los fanáticos de la pareja, fue aún más fuerte cuando se revelaron fotografías de la cantante junto a Kaitlynn Carter.

Ahora, Miley Cyrus, decidió hablar por primera vez sobre el acontecimiento y en su cuenta de Instagram posteó dos fotografías en las que afirma:

"Puedo aceptar que la vida que he escogido significa ser todo el tiempo completamente abierta y 100% transparente con mis fans, lo que amo, y con el público en general. Pero lo que no puedo aceptar es que se esté diciendo que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que esconder", escribió Miley, haciendo referencia a los rumores sobre una infidelidad.

Posteriormente, recordó cómo fue su regreso con Liam luego de varios años de separación y una primera ruptura de compromiso: "La verdad es que una vez que Liam y yo nos reconciliamos estaba comprometida con él y solo con él. Aquí no hay secretos que esconder. ... No soy perfecta ni tampoco pretendo serlo. Me parece aburrido.

Y finalmente concluyó: Puedo admitir un montón de cosas pero me niego a admitir que mi matrimonio se acabó porque engañé a Liam. Él y yo hemos estado juntos durante casi una década. Y como he dicho antes y sigue siendo cierto, lo amo y siempre lo haré...Estoy orgullosa de decir que simplemente estoy en un lugar diferente del que estaba cuando era joven".