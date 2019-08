Ricardo Quevedo 'estrenó' el Túnel de Oriente y no precisamente con comedia

El comediante y actor Ricardo Quevedo volvió a ser viral en las redes sociales y no precisamente por un show de comedia.

En su cuenta de Instagram subió un video 'inaugurando el túnel con estrellada', mostrando el choque múltiple que ocurrió en el Túnel de Oriente, el cual comunica a Medellín con el municipio de Rionegro y en el que vieron involucrados tres vehículos, uno de ellos ocupado por Quevedo.

"Yo no venía manejando, para que después no me echen la culpa a mí, pero yo creo que sí soy la sal", dijo en el video que se ha vuelto viral en esta red.

Como es natural, la gran mayoría de comentarios son de burla, "Ricardo el salero Quevedo", le dijo un usuario.