Las mejores y peores aerolíneas en el cumplimiento de sus horarios

Una de las principales quejas y reclamaciones de los usuarios del sector aeronáutico en Colombia tiene que ver con el incumplimiento en los horarios establecidos por parte de las aerolíneas que cubren las diferentes rutas a nivel nacional.

En los cincos primeros lugares en Latinoamérica solo se ubica una empresa colombiana cuya base de operaciones es el país, de acuerdo con los vuelos que salen a tiempo y los cancelados.

La aerolínea de mejor cumplimiento y cero cancelaciones de vuelos es Aruba Airlines con un 96% de llegada y salida de sus vuelos a la hora establecida. En segundo lugar, se encuentra Latam Airlines de Ecuador con un 92%.

Vea también: Más de 2 mil niños en la Guajira reciben 'kits Salvavidas'

En tercer lugar, esta Copa Airlines con un 90% en el cumplimiento de sus horarios establecidos y en cuarto lugar se ubica Viva Air Colombia que tiene un 87%. Esta compañía tiene 35 rutas a las principales ciudades del país, a Perú y a Miami de acuerdo con el estudio realizado por OAG -Official Aviation Guide Of The Airways-,

Catalina Rendón Jaramillo, Directora de Comunicaciones compañía manifestó que la clave del éxito es el respeto del tiempo de los clientes con la puntualidad en la llegada y salida de los vuelos

Del quinto al décimo lugar se encuentran Taca Internacional de El Salvador, Latam Airlines de Chile, Paranair de Paraguay, Surinam Airways de Surinam, Azul Airlines de Brasil y Volaris de Costa Rica.

Las otras aerolíneas colombianas se ubican en este ranking en los siguientes lugares. Avianca en el puesto 20, que ha sido blanco de múltiples críticas por la cancelación de vuelos y La reprogramación de otros. Luego se ubican Satena en el puesto 29 y finalmente Easyfly en el lugar número 36.