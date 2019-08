Actual proveedor tecnológico del Sena pide garantías en licitación

A través de un comunicado conocido por Caracol Radio, Indra, una de las principales empresas de tecnología y el actual proveedor del SENA, pidió garantías a la institución dadas las presuntas irregularidades apreciadas en dicho proceso e indicó que luego de hacer un estudio detallado de la licitación, evidenció que las condiciones para participar no hacen viable ningún modelo financiero, ya que los requisitos favorecerían a fabricantes específicos e indicó que tanto las garantías, los plazos de ejecución, los acuerdos de niveles de servicio y los equipos de trabajo, sufrieron cambios sustanciales entre el pliego de condiciones iniciales y el pliego definitivo, situación que no respetaría los tiempos requeridos en un proceso “normal” de licitación pública.

De igual forma expresó que “el pliego exige el cumplimiento de especificaciones técnicas que restringen la pluralidad de tecnologías, ocasionando que las empresas favorecidas puedan imponer condiciones económicas por encima de las normales, alterándose el mercado mediante prácticas anticompetitivas como exigencias de compras agregadas o contratos de exclusividad”, lo que generaría sobrecostos para el SENA, ya que dentro de los requisitos se pide a los proponentes contar con cierta tecnología que, a juicio de Indra y basada en su experiencia de cuatro años como proveedor actual del servicio, “está sobredimensionada en varios aspectos para la operación que requiere la entidad”.

Cabe mencionar que esta sería la quinta empresa que se pronuncia ante el proceso de licitación del SENA.

Sin embargo, Carlos Mario Estrada Director del SENA, insistió en que las compañías “aún no se han retirado, sino que presentan inquietudes frente al proceso licitatorio, algunas argumentan que el techo licitatorio no es suficiente, otras han planteado que los componentes técnicos que pesan el 13% del proyecto, no observan una pluralidad de oferentes”.