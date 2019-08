Hay 40 firmas nuevas interesadas en participar en la licitación del SENA

El director general del SENA, Carlos Mario Estrada, afirmó este martes que el contrato de la licitación quedará suspendido hasta que se llegue al fondo y se pueda elegir el oferente que sacará adelante, para contratar el integrador de servicios tecnológicos del Sena.

Reveló que hay 40 firmas nuevas interesadas en participar en la licitación y que le hicieron saber a través de cartas que tiene en su poder.

"Mi meta esta semana es poder tener la capacidad de convencer con argumentos a la Procuraduría General de la Nación, que no hay riesgos, porque nunca he actuado por fuera de los parámetros de la ley", afirmó.

Dijo que se tomará esa semana y el tiempo que se necesite para que revise uno a uno los puntos hasta dar claridad.

Recordó que el contrato se firmó antes de que él llegara a la dirección del Sena y afirmó que le vio oportuno y pertinente.

Carlos Mario Estrada, director del Sena, reiteró que es optimista en que con la Universidad Nacional pueda explicar y seguir con esta licitación y advirtió que no permitirá que quede entre dicho el nombre de la Universidad Nacional y la del Sena.

Aclaró, que deben firmar el convenio antes del 31 de diciembre de 2019 y hacer la migración, o de lo contrario, “tendríamos que hacer una prórroga a los actuales contratos o una urgencia manifiesta, que es la figura que me explican los abogados”.

Señaló, que no podrían dejar sin internet al Sena, no se podría dejar sin conectividad, sin servicios tecnológicos, sin sistemas de video llamadas o video conferencias, sería paralizar la Entidad, porque no se tendría capacidad y se afectarían 7 millones de personas entre estudiantes y profesores.

Finalmente reconoció Estrada que en un negocio de $739.000 millones de pesos, las presiones, las y las luchas entre esas marcas es natural, en un mercado comercial y en un mercado capitalista.

De otra parte en documento oficial enviada por la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva, Liliana Caballero, al director del Sena, Carlos Mario Estrada, le manifiesta “es preciso señalar que en la actuación preventiva no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las Entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas en este orden, la Procuraduría General de la Nación, no expide conceptos, avales, o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegados por los sujetos de vigilancia”.

Por último en el documento, le solicita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, que dé respuesta por escrito, de manera clara, concreta y de fondo en el menor tiempo.

