¡Vuelve y juega! Petro busca prohibir las corridas de toros en Bogotá

En la Comisión Primera del Senado se aprobó en tercer debate un proyecto de ley que tiene como finalidad la protección animal en el país para crear unos centros de bienestar a nivel nacional para atender mascotas y animales callejeros sin protección.

Sin embargo el senador Gustavo Petro presentó una proposición que cambia sustancialmente el sentido del proyecto ya que incluyó la prohibición a las corridas de toros cuando la plaza sea de propiedad del distrito o de los municipios.

“El proyecto estaba restringido a animales domésticos y me parece que era muy poco, me parece que el respeto animal debe extenderse a todos. Entre esas medidas están la de no divertirse con espectáculos de la muerte de animales”, dijo Petro.

Le puede interesar: Moreno Muñoz recibe grave cornada en el cuello

Agregó que “ningún alcalde ni entidad pública podrá invertir recursos públicos para hacer espectáculos con animales. Siendo patrimonio público La (plaza de toros) Santamaría no se podría prestar para corridas de toros”.

Aunque el proyecto se aprobó para regular la protección de animales domésticos, los senadores aprobaron la propuesta de Petro que se incluyó en este tercer debate.

Con esta propuesta los alcaldes y gobernadores tampoco podrían financiar las corridas de toros que se hacen eventualmente en algunos municipios del país. En 2012 Gustavo Petro, anunció la prohibición de las corridas de toros en la capital del país para hacer actividades culturales, pero la Corte dio vía libre a estos espectáculos pidiéndole al Congreso que legisle sobre el tema.