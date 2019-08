Este martes inicia el debate sobre cadena perpetua para violadores de niños

En la Cámara de Representantes iniciará mañana la discusión sobre el proyecto de acto legislativo que crearía en Colombia la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

La propuesta que fue radicada por varios representantes tiene como objetivo establecer en la Constitución la prisión perpetua revisable cuando algún menor sea víctima de homicidio, violación o actos sexuales.

Sobre esto Adriana Matiz coautora del proyecto explicó “Esta medida va a tener un control automático ante el superior jerárquico, es decir serán dos operadores judiciales los que deberán pronunciarse sobre la responsabilidad penal que se esté endilgando”

“La medida puede ser revisada en un plazo no inferior a 25 años, esto para evaluar la resocialización del condenado” Añadió.

Mientras que en Dialogo con Caracol Yohana Jiménez promotora de la ley ‘Gilma Jiménez’ aseguro que radicara una ley con el gobierno nacional, que no esté politizada, pues según ella las iniciativas anteriores que se ha hundido por peleas políticas.

“Porque cuando tiene ese sello partidista que lo radica algún congresista de algún partido político, pues claramente los otros no entienden que esta es la vía que tenemos (…) Por eso es que insisto tanto y les pido que se unan, la iniciativa del Gobierno que espero radicar muy pronto en el congreso no tiene ningún tinte político, ningún partido especifico y es, por fin, de los colombianos”.

Sin embargo los congresistas ‘Marcos Calarcá’ (Farc) y Germán Navas Talero (Polo) presentaron una ponencia negativa que ha generado polémica y fuertes críticas, pues aseguran que las penas existentes son suficientes y no se deben modificar ya que si se aplican en su totalidad son equivalentes a lo que podría ser una cadena perpetua.

El representante Germán Navas Talero aseguró que solo busca legislar como debe ser y que la negativa se hace con argumentos certeros

“En este caso hay demagogia, porque en vez de modificar la constitución para inventarse una cosa que la Constitución prohíbe, lo que debería hacerse es aplicar las penas que la ley determina actualmente, sin dar ningún tipo de rebajas. Simplemente si le voy a poner 50 años, los 50 años se los aplico” Aseguró.

“Es inventarse una cosa que las comisiones de derecho humanos, hoy en día, no recomiendan. El problema de Colombia no es la violencia, es que el delincuente no le teme a la pena porque no hay certeza de que se apliquen (…) el 95% de los delitos se quedan en la impunidad”

Quienes apoyan el proyecto pidieron el respaldo del Gobierno para acelerar el trámite legislativo.