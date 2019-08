¿Extremismo? Marcha feminista ataca a domiciliario en México

Hace algunos días, México vivió una serie de protestas feministas debido al alto índice de abusos sexuales contra mujeres. La más reciente denuncia, que dejó en vilo al país azteca, fue el caso de una menor de 17 años que presuntamente fue violada por cuatro agentes de policía cuando ella se dirigía a su casa, luego de estar en una fiesta.

Las marchas, principalmente, se concentraron en Ciudad de México y las feministas se expresaron con diferentes lemas como "no olvidamos ni perdonamos" y "los policías no me cuidan, me violan", mencionando el caso de la menor abusada por los oficiales.

En el desarrollo de las protestas, las manifestantes causaron daños en sitios públicos y comerciales. Posteriormente, en medio de la euforia, se conoció un video en el cual un domiciliario fue aprehendido por algunas mujeres, quienes le gritaban arengas y rociaban pintura en aerosol a su cara y cuerpo.

Este hecho rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó polémica debido a un 'extremismo' por parte de las manifestantes pues, el repartidor transitaba por la zona cuando fue abordado.