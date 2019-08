Fariñez: "No recibí ninguna oferta, solo fueron rumores"

Los rumores sobre el futuro de Wuilker Fariñez lo ubicaban fuera de Millonarios, mucho se especuló en el caso del portero venezolano, su llegada a México parecía un hecho, Europa también fue un destino muy fuerte para el joven guardameta.

El mercado de pases está a punto de finalizar y previo a la fecha 6 de la Liga Águila, Fariñez estuvo en rueda de prensa hablando sobre lo que tanto se especulo sobre él previo a la Copa América y post Copa América.

"No recibí ninguna oferta, solo fueron rumores. También se dijo que me quería ir, eso no es cierto. Trabajamos en una renovación con Millonarios" expresó el guardameta venezolano previo al partido en Bogotá ante La Equidad.

Fariñez no pudo estar en la apertura de la Liga por una lesión, sin embargo, ya está recuperado y disputó dos encuentros con el cuadro embajador.