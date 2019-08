Los propietarios de WordPress compran Tumblr

Verizon informó que había realizado la venta del sitio por una suma no especificada a la compañía Automattic. Según afirmaron a The Wall Street Journal, la venta se realiza no por el precio, sino por una necesidad de renovar el grupo de medios para ser rentables.

En sus declaraciones, el consejero delegado de Verizon Media, Guru Gowrappan, resalta las cualidades de Tumblr para la creación de comunidades en línea. "Ha arrancado movimientos, ha permitido que florezcan las verdaderas identidades y se ha convertido en el hogar de muchas comunidades creativas y clubes de fans", afirmó Gowrappan.

El negocio se realiza ocho meses después de que el contenido pornográfico fuera retirado de la red social. Los anuncios que una posible venta iniciaron en mayo, al tiempo con los rumores de que PornHub quería obtener Tumblr para traer de vuelta este tipo de publicaciones.

Verizon asegura que la venta se realiza para recuperar ingresos y rentabilidad pues en el segundo trimestre del año la compañía obtuvo 2,9% menos ingresos que el año anterior, según WSJ. Automattic contratará alrededor de 200 empleados como parte de al transacción.