¡Mujeres: seamos directas! Aruba las invita a pedirle matrimonio su novio

Segundo año consecutivo en el que los hombres darán el sí.

En 2019, Aruba decidió lanzar su segunda versión de He Said Yes: la iniciativa que invita a las mujeres de Latinoamérica, entre los 25 y los 45 años, a proponerle matrimonio a sus novios.

Aunque al momento de comprometerse, se sigue manteniendo el cliché de que es el hombre quien tiene que arrodillarse con el anillo, este es el momento de romper las reglas junto a Aruba. La Isla Feliz le da la bienvenida a esas mujeres decididas y arriesgadas que quieren desafiar los estereotipos y ser ellas quienes pongan la pauta a la hora de empezar el proceso que significa casarse y vivir “felices por siempre”.

“Estamos convencidos de que, así como a las mujeres les gusta dar el sí, también quieren oírlo de parte de sus parejas. Así que, por segundo año consecutivo, queremos invitarlas a que sean aún más directas y se aventuren a darle una sorpresa a sus novios y sean ellas quienes propongan celebrar estos momentos inolvidables en la isla más feliz del mundo” aseguró Miriam Dabian, directora de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica.

Para saber más ingresen a https://www.aruba.com/es/he-said-yes