Contraloría defiende de críticas un proyecto anticorrupción

El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba y el Auditor General Carlos Hernán Rodríguez, defendieron este martes el proyecto de Acto Legislativo radicado en el Congreso que busca darle más y mejores herramientas al ente de control en la lucha contra la corrupción. Esto ha generado duras críticas por parte de Fasecolda y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Ante la columna titulada "Reforma a la Contraloría", el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, critica el proyecto que impulsa el contralor en el Congreso y dice "no es clara la diferencia entre los controles preventivos que se proponen y el control previo que tan malos resultados produjo en el pasado" y en otra columna el presidente de ANIF, afirma que tres décadas después, las ‘asustadurías’ espantan nuevamente a la gente de bien del sector público, abriéndoles el camino a los de conducta socialmente dudosa.

A lo que el Contralor Córdoba respondió, "no nos vamos a dejar y vamos a seguir dando la pelea como tiene que ser, con los argumentos sólidos, sin mentiras, sin meter humos, sin pan, ni circo, porque evidentemente sí necesitamos mejores herramientas y condiciones, no solo para nuestros funcionarios, sino para el control fiscal que está al servicio de todos los colombianos que más lo necesitan”.

Agregó, “pido que no crean en temas mentirosos, no queremos un control previo como se hacía antes de 1991. Lo queremos es preventivo como lo hace hoy la Procuraduría General de la Nación, y a esos que dicen que somos 'asustadurías', yo les diría más bien que somos frustradurías, porque los vemos frustrados todos los días, cuando queremos evitar que se nos robe la plática de todos los colombianos y no podemos hacer nada, sino esperar a que se los roben para poderlo recuperar“.

El Contralor aclaró que no es un tema de todos los gremios sino de Clavijo y Botero, que hablan sobre este tema, sobre la gestión fiscal de los privados, pero “eso no me lo inventé yo viene en la Constitución del 91 y mal haría este Contralor de acabar esa responsabilidad.

Por su parte el Auditor General, Carlos Hernán Rodríguez, manifestó que vale la pena preguntarse para que sirve el control fiscal cuando ha estado únicamente para pretender recuperar hoy en día unos recursos que ya se perdieron y con el sistema actual se está volviendo prácticamente irrecuperable.

“Lo importante, me parece a mí, de las personas que han realizado críticas al proyecto es que también contribuyan con propuestas series, que se pueda decir verdaderamente que, que sí no se comparte el proyecto, entonces que es lo que se va hacer para mejorar”, afirmó el Auditor.