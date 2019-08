Este martes se cumplen 20 años del asesinato de Jaime Garzón

Ya se cumplen 20 años del asesinato de Jaime Garzón y su hermana Marisol está liderando el homenaje que se hará en honor al periodista y humorista recordado por todos los colombianos. Hoy, en la Calle 24D con Carrera 40, donde fue asesinado, hicieron que su monumento izara la bandera de Colombia.

“Jaime ya goza de la presencia de Dios pero es un símbolo de cómo nosotros, incluso hasta después de la muerte, tenemos que ser firmes en defender a este país y quererlo”, afirmó.

Dos décadas después del asesinato del periodista, el Tribunal Superior de Bogotá estableció que no es un crimen de Lesa Humanidad al rebajarle la condena al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, porque fue un acto de sicariato de la banda La Terraza y fue ordenado por Carlos Castaño, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, para su hermana, lo que se busca es impunidad.

“Aquí lo que quieren es cerrar los casos, lo que quieren es que no sigamos investigando, lo que quieren es que se quede en esos mandos medios y no que lleguemos a los autores intelectuales, porque no fue solo uno, fueron muchos”, dijo.

Pese al reciente pronunciamiento del Tribunal, la familia de Garzón guarda la esperanza de que la Corte Suprema de Justicia revise el caso de Narváez y emita decisión en segunda instancia antes del 2021, que sería la fecha en la que prescribiría por no ser de Lesa Humanidad.

“Jaime cumple 20 pero tenemos una ventaja. Cuando se dio la sentencia fue en 2011, la ley dice que 10 años después”, señaló.

Este martes, a la 6 de la tarde en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional se hará el homenaje en su honor.