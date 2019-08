"Es como Harry Potter"

En este episodio los Pantalleros hacen su reseña del nuevo Fire Emblem: Three Houses, nos cuentan cuales son los juegos gratuitos de Agosto para PS Plus y de Games with Gold de Xbox, hablan de las más recientes actualizaciones de Fortnite, y nos devolvemos a 1996 con el primer DIABLO mientras Tota usa una biblia para protegerse porque ese juego "no es de dios". Para escuchar la reseña de Fire Emblem: Three Houses (3:59) juegos gratuitos Ps Plus/Games with gold (14:42) DIABLO en navegadores (21:16) Actualizaciones Fortnite (25:27) Tota trae una nueva recomendación para celulares y Onion y JuanCa siguen dándole al Marvel Ultimate Alliance 3 (28:38) Leemos algunos mensajes que ustedes nos enviaron (32:10) y queremos saber en que plataforma nos escuchan? Estamos en caracol.com.co, Radioacktiva.com.co, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Deezer. Escríbannos en los comentarios en la parte inferior o también con el #PantallerosELPODCAST en twitter @Pantalleros_ y @Pantalleros en Instagram.

