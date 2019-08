Cancillería defiende nombramiento de expetrista Leszli Kalli ante la ONU

En medio de toda la polémica que se ha generado por el nombramiento de la exasesora de comunicaciones de Gustavo Petro, Leszlie Kalli, en la Misión de Colombia ante la ONU en Ginebra, Suiza, la Cancillería emitió un comunicado en el que defendió a capa y espada dicha posesión que se hizo el pasado 2 de agosto.

Aunque en las últimas horas la Asociación Diplomática y Consular de Colombia no descartó acciones en contra de ese nombramiento, el Gobierno señaló que todo se hizo bajo el amparo de la ley y que el artículo 60 del Decreto Ley 274 del 200 permite “designar en provisionalidad en cargos de la Carrera Diplomática y Consular a personas que no pertenezcan a la misma, cuando no sea posible designar a un funcionario de Carrera Diplomática y Consular para dicho cargo”.

Justamente cuando desde Asodiplo se asegura que el nombramiento de Kalli es un retroceso y una ofensa para la carrera diplomática, la Cancillería dijo que “en el momento del nombramiento de la señora Kalli López, todos los funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, en el rango de Tercer Secretario, estaban escalafonados y ubicados según su categoría, situación que persiste en la actualidad. Es decir, la señora Kalli no está ocupando el cargo en perjuicio de un funcionario de carrera”.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Secretaría General, se permite hacer las siguientes precisiones respecto al nombramiento de la señora Leszlie Kalli López:

La señora Kalli López fue nombrada como Tercer Secretario en la Misión de Colombia ante la ONU en Ginebra el pasado 2 de agosto, al amparo del Artículo 60 del Decreto Ley 274 del 2000, según el cual se pueden designar en provisionalidad en cargos de la Carrera Diplomática y Consular a personas que no pertenezcan a la misma, cuando no sea posible designar a un funcionario de Carrera Diplomática y Consular para dicho cargo.

Para su nombramiento, la señora Kalli López acreditó todos los requisitos para ser nombrada, de conformidad con el Artículo 61 del decreto citado previamente y con los conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre esta materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera el compromiso del Gobierno Nacional con el estricto cumplimiento de las normas que regulan la Carrera Diplomática y Consular, así como con la promoción del sistema de mérito. En ese sentido, el Ministerio resalta que siempre ha mantenido una comunicación y trabajo respetuoso con la Asociación Diplomática y Consular de Colombia.