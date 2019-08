"No hay razón para que bancos dejen de prestar a infraestructura"

Luego que el fallo del Tribunal de Arbitramento que ordenó el pago de $211 mil millones de pesos al Concesionario Ruta del Sol, quedó la incertidumbre sobre la posibilidad de que los bancos no sigan respaldando los proyectos de infraestructura que se desarrollan en el país.

Sin embargo, este jueves la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, consideró "yo lo que creo es que no habría ninguna razón, para que el sector financiero no le siga prestando a la infraestructura".

Agregó, "este Gobierno no solo ha generado toda la credibilidad, sino que le pagó de alguna manera un segundo componente a Ruta del Sol 2 en enero como parte de lo que se debía, de hecho a los bancos se les pagó $1.4 billones de pesos, sumado a lo que pago el Gobierno anterior y lo que pagó esta administración con cargos de recursos a la fiducia”.

Dijo que tanto al Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, como el contratista fueron a un tribunal de arbitramento a definir la liquidación. “Ambos acordamos que quien definía la fórmula de la liquidación eran los árbitros y lo único que ha hecho el Estado, es honrar el fallo arbitral.

Orozco explicó que los $211 mil millones de pesos es la partida que falta por pagar de lo que el tribunal consideró eran los $5.4 billones de pesos, que valió la obra que recibió el Estado y que había que reconocerle sobre todo a los terceros de buena fe y en última instancia al concesionario según falló el laudo”.

Agregó, que las deudas están enumeradas en el aludo y corresponde a primero las obligaciones fiscales que son algo más de $100 millones de pesos. Segundo unas obligaciones laborales que según el terminal determinó alrededor de $1.400 millones de pesos, otras obligaciones de proveedores del concesionario y las obligaciones financieras, en donde se le va a pagar a los siete bancos que fueron los que financiaron el proyecto.

En cuanto a la posibilidad de que el laudo arbitral sea el último tema con los bancos, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, afirmó que este es un laudo que el próximo 16 de agosto queda ejecutoriado y posteriormente existe la posibilidad de un recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado.

“Pero nosotros no sabemos si van a interponer recursos o no, no lo conocemos, pero lo que sí es cierto es que ese es un recursos extraordinario que se hace en el efecto evolutivo, es decir el laudo una vez queda ejecutoriado la nación tiene la obligación de pagarle en el tiempo que de la ley “. Recordó que de esos $211 mil millones de pesos , $187 mil millones están en la Fiducia y el saldo que es de $24 mil millones de pesos es con cargo a los recursos del presupuesto nacional”, concluyó la Ministra.