¡Vuelve 'Mi pobre angelito'!

Disney sigue apostándole a su servicio de contenido streaming. En su más reciente anuncio el director de la compañía hizo oficial una nueva versión totalmente modificada de la famosa película 'Mi pobre angelito'.

El anuncio se conoce luego de que se hiciera público el deseo de Disney por generar contenido original para su plataforma como Cheaper By the Dozen, Diary of a Wimpy Kid, Night at the Museum y las películas navideñas Home Alone.

Ante la noticia, Macaulay Culkin, quién dio vida a Kevin McCallister personaje principal de las películas compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que mostraba cómo sería la versión actual a modo de burla.