¿Se retira Armani en Atlético Nacional?

Franco Armani, campeón de la Copa Libertadores con Nacional en 2016, hablo con medios argentinos, expresando su deseo de terminar su carrera en el cuadro ‘verdolaga’ como lo prometió el día de su despedida en el Atanasio Girardot, sin embargo, también dijo que en el fútbol no se sabe, por lo que no aseguro nada.

“Yo me comprometí, el día que me hicieron la despedida en Nacional, a terminar la carrera en la institución, pero eso no se sabe. El fútbol da muchas vueltas, pero la palabra vale mucho” expresó el guardameta de River Plate.

Con Nacional, Armani ganó 13 títulos en 7 años y se convirtió en uno de los jugadores más laureados en la historia del equipo ‘verdolaga’ solo por detrás de Alexis Henríquez que se consagró en 14 ocasiones.