Uribe: La Corte Suprema afecta mi nombre sin escucharme

El expresidente y senador Álvaro Uribe se refirió sobre el proceso que hay en su contra en la Corte Suprema de Justicia por la supuesta manipulación de falsos testigos y por eso pidió que se practiquen todas las pruebas necesarias.

A través de su cuenta en Twitter publicó un video y un escrito refiriéndose al tema y allí reiteró que su línea telefónica fue interceptada ilegalmente. En el texto de 12 puntos hace algunas precisiones y asegura que la Corte Suprema afecta su reputación sin escucharlo.

1. Hace un año me llamaron a Indagatoria en un proceso del cual no tenía información. No me dieron la oportunidad de versión libre.

2. He buscado, por dignidad y de acuerdo con la ley, desmontar atentados a mi reputación, desmontar testimonios manipulados y sobornados.

3. Hace más de un año, en plena campaña, mi línea telefónica fue interceptada ilegalmente.

4. Mientras transcurría la campaña, el magistrado dijo a varios periodistas que me iba a capturar.

5. El magistrado que me investigaba, filtró a contradictores míos el expediente que armaba en mi contra, lo que aprovecharon para hacer publicaciones incompletas, editadas y difamantes de mi honra.

6. Hace 9 meses denuncié ante la Fiscalía al investigador que me interceptó ilegalmente.

7. Este investigador, según abogados enterados, ha declarado que informó oportunamente al magistrado auxiliar, que era su jefe, que la voz interceptada era la mía y no la del congresista Nilton Córdoba, bajo cuyo nombre ordenaron interceptar mi número.

8. He pedido a la Corte que se practiquen las pruebas solicitadas, muchas de las cuales las pedí de tiempo atrás, cuando particulares me informaban sobre manipulaciones de testigos en mi contra.

9. En otro proceso de falsos testigos, también manipulados, pedí infructuosamente ser escuchado en versión libre.

10. Que la Corte permita la publicación de las 21.000 interceptaciones de mis llamadas y mensajes, filtradas a malquerientes, es de mínima justicia con la opinión pública.

11. La ilegalidad de las interceptaciones es un tema muy importante, pero mucho más importante es que no hay una sola palabra mía que viole la ley.

12. Y dos magistrados auxiliares, que han actuado en mi contra, con parcialidad, son hoy miembros de la JEP.

13. Siempre dispuesto a dar la cara, a enfrentarlo todo.