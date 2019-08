Senado instalará placa en Pantano de Vargas por Bicentenario

La plenaria del Senado sesionará este martes 6 de agosto, en el Pantano de Vargas en el departamento de Boyacá, para conmemorar el Bicentenario. Por esa razón, todos los legisladores se trasladarán desde la capital del país para hacer esa sesión simbólica.

El presidente del Congreso, Lidio García, explicó que, se instalará una placa en honor de los héroes de Colombia y se firmará un pergamino que quedará allí para la historia de nuestro país.

“Es un acto protocolario para hacer un homenaje a los héroes del Bicentenario, cada vocero de los partidos intervendrá y será un bonito gesto para todo el país, porque cada integrante de la corporación viajará para hacer esta sesión”.

La plenaria en el Pantano de Vargas se hará luego de que la corporación aceptó una petición de García, para que este martes se trasladaran al departamento de Boyacá por la celebración del Bicentenario.

Aunque la invitación está extendida a todos los senadores, cabe la posibilidad de que algunos no asistan, ya que, no es una sesión formal y no habría inconveniente si no cumplen a la cita.

Aunque en la Cámara de Representantes se intentó hacer algún desplazamiento para el Bicentenario, finalmente no se logró organizar el viaje por lo que esa corporación se quedará trabajando en Bogotá.