“Bustos jamás me solicitó información a mí”: Gustavo Malo

Durante siete horas el magistrado suspendido, Gustavo Malo, testificó ante la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, en donde se inició el juicio en su contra por el denominado ‘Cartel de la Toga’, afirmando que no cometió actos de corrupción, no dilató procesos y tampoco dio a conocer información reservaba de los casos que manejaba.

El magistrado también negó compromisos ilegales con el expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos y el exmagistrado Francisco Ricaurte.

“Yo quiero dejar bien establecido, que las relaciones con el doctor Bustos, de quien se dice era el cabecilla de esta organización, jamás me solicitó información a mí (...) o me sugirió por fuera de Sala Penal recomendaciones de ningún proceso”, dijo.

Insistió Malo en que todos los procesos eran debatidos siempre en la Sala Penal y por tanto, ñcon el doctor Bustos ni con el doctor Ricaurte hubo compromisos diferentes a los de la amistad”.

Malo, cuestionó las acusaciones del exfiscal Luis Gustavo Moreno, pues aseguró que no tiene sentido decir que él pretendía dilatar el procesos del excongresista Musa Besaile por narcotráfico, “cuando, por un lado, ese es un asunto que no tenía ningún riesgo de prescripción -teniendo en cuenta los delitos que se investigaba- y por otro lado en relación con las pruebas que se ordenaban eran pertinentes”, y no las ordenó directamente, pues el caso lo manejó siempre su magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez.

Sobre el magistrado auxiliar, dijo Malo, que no tenía conocimiento del nivel probatorio en el que llevaba el caso de Musa y que si hubiera sabido de que estaba próximo a tomar una decisión en contra del excongresista no le hubiera pedido su renuncia en ese momento: “desde luego no hubiera tomado la determinación en ese momento de relevarlo del cargo”.

El juicio en su contra continuará este martes.