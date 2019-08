¡Por fin viene a Colombia! La artista LP dará concierto en Bogotá

Por primera vez estará LP (acrónimo de Laura Pergolizzi) en Colombia. Se presentará en la ciudad de Bogotá el día 5 de octubre en Armando Music Hall.

Tendrá única presentación en el país y se espera un lleno total, así como en los shows Cigarrettes after Sex, Years & Years, entre otros.

Pero no solamente va a cantar las canciones que todos sus fans conocen: Lost on You, Other People, When We're High, entre otras; sino que viene con su más reciente álbum Hear To Mouth, lanzado en diciembre de 2018 y que contiene 12 sencillos.

LP ha sido una de las artistas más aclamadas dentro del indie pop y rock. Su sencillo Lost On You (2016) la catapultó dentro de la industria, al punto de hacer colaboraciones con intérpretes de la talla de Rihanna y Christina Aguilera.

La boletería estará disponible desde el 12 de agosto, al igual que sus precios.