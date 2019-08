Así califica el Congreso el primer año del presidente Duque

En el Congreso algunos partidos califican el primer año de administración como exitosa, mientras otros aseguran que ha sido un año basado en enfrentamientos ideológicos y con una agenda partidista. Sin embargo, lo que más han resaltado los senadores es la falta de confianza que tiene el pueblo colombiano respecto a las decisiones del jefe de Estado.

El senador Guillermo García, del partido Liberal, “un año de muy pocos resultados, un año de trabajo desviado por los problemas y enfrentamientos, Una agenda de tipo partidista con muy pocos resultados en temas como seguridad para líderes, de implementación del proceso de paz prácticamente nula”. “Descuidado con el tema de inflación, un crecimiento económico que se ven las imprecisiones en cuanto a las cifras.

La agenda partidista no lo ha dejado concentrarse en temas de orden nacional”, consideró. Desde el partido Verde el senador, Antonio Sanguino afirmó que la gestión del mandatario ha estado marcada por el núcleo del ‘uribismo’. “El presidente no ha sabido ofrecerle una ruta al país en relación con los temas cruciales agenda pública, no podido imponer un sello propio que los colombianos reconozcan cuál es su propuesta de gobierno.

“Se ha comportado como un presidente atrapado por el núcleo del uribismo, su actuación ha priorizado el propósito de hacer trizas el acuerdo y modificar la constitución (…) Ha insistido en volver a una política antidrogas que ha resultado ser un fracaso”, explicó.

Por otro lado, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda aseguro que la actitud del gobierno solo demuestra una falta de acción frente a la violencia y el desarrollo del país. “Es claro que en este año el gobierno no tomo decisiones, no actuó para lograr que los grandes problemas del país tuvieran algún tipo de solución”. “

En materia de paz ha habido francos retrocesos, en el campo de la lucha para la corrupción el gobierno termina con un balance en rojo, no saco ningún proyecto de ley relevante en el congreso, e igual puede decirse en manera económica. El gobierno se rajó”, asegura desde la oposición.

Sin embargo senadores como Edward Rodríguez del Centro democrático aseguran que ha sido un año de muchas oportunidades. “El ejemplo y los resultados son la fórmula para que el presidente Iván Duque con el tiempo se gane el corazón de los colombianos. (…)

Nos falta comunicarlo bien pero comenzara a subir en las encuestas y empezaremos a ver como el país está siendo transformando”.

Desde el partido Conservador, Juan Diego Gómez aseguró que para Duque este es un año de aprendizaje “Un año de enseñanzas en el que se han tomado decisiones acertadas y se han cometido algunos errores, el principal error es el nombramiento de un gabinete excesivamente técnico que no ha podido tener liderazgo para desarrollar la agenda legislativa ni convocar al congreso”.

Gómez también aseguró “Lo mejor es que es un hombre que escucha, que atiende y tiene suficientes buena intenciones para hacer un buen gobierno. Está a tiempo de corregir el rumbo y avanzar en resolver los problemas que tiene el país”.

Mientras que Richard Aguilar del Cambio Radical destaca las acciones frente al acuerdo de paz pero asegura que se debe tener más celeridad en la asignación de recursos. “Ha buscado desligarse de la forma tradicional en que el ejecutivo se venía relacionado con el congreso, buscar una relación mucho más transparente. Sin embargo se debe generar una relación de mayor confianza de los ministros con el congreso para sacar un mayor número de iniciativas”.

