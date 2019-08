Piden a la UNP aclarar porque alias ‘Rojas’ estaba sin escolta

El sindicato de la Unidad Nacional de Protección, le pidió a la entidad que aclare si es verdad que Pedro Pablo Montoya, alias ‘Rojas’ se encontraba sin escolta.

Según Yesid Barragán, presidente del sindicato, las versiones que están circulando en el gremio, es que los escoltas no estaban con alias ‘Rojas’ porque no contaban con los viáticos para viajar al sitio donde se encontraba garantizarle su seguridad.

“Al parecer los escoltas que debían estar con él no tenían recursos para desplazarse a la región donde él se encontraba y que le dijeron que no podían acompañarlo porque no les habían pagado viáticos”, señaló Barragán.

Alias ‘Rojas’ fue el guerrillero que en el año 2008 se presentó ante el Ejército con la mano del entonces comandante del bloque noroccidental de las Farc y miembro del secretariado de 'Iván Ríos', como prueba de su muerte y con el propósito de cobrar.